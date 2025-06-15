Подвижек по переговорам России и Украины нет – Кремль

В Кремле заявили, что подвижек по новой дате нового раунда переговоров России и Украины нет. Там же сказали, что Путин и Трамп не обсуждали отношения Москвы и НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос по дате раунда российско-украинских переговоров.

Пресс-секретарь президента России заявил, что в настоящее время подвижек по дате нового раунда встречи делегаций Москвы и Киева нет.

Песков также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали тему отношений России и НАТО в контексте мнимых угроз от Москвы.