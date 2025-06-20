Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Дмитрий Песков: Путин и Трамп могут созваниваться в любое время по каналам закрытой связи.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть возможность связаться по каналам закрытой связи в любое время суток.

"Есть каналы закрытой связи, которые позволяют им в любой момент дня и ночи созваниваться друг с другом. Это самый надежный и самый быстрый канал"

– Дмитрий Песков

При этом Песков отметил, что лидеры двух стран не планируют проводить встречу в ближайшее время. Также у сторон нет планов проводить разговор, однако, по словам Дмитрия Пескова, его можно оперативно организовать.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва контактирует с Вашингтоном по ситуации в Иране.