Вестник Кавказа

Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Дмитрий Песков: Путин и Трамп могут созваниваться в любое время по каналам закрытой связи.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть возможность связаться по каналам закрытой связи в любое время суток. 

"Есть каналы закрытой связи, которые позволяют им в любой момент дня и ночи созваниваться друг с другом. Это самый надежный и самый быстрый канал"

– Дмитрий Песков  

При этом Песков отметил, что лидеры двух стран не планируют проводить встречу в ближайшее время. Также у сторон нет планов проводить разговор, однако, по словам Дмитрия Пескова, его можно оперативно организовать.  

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва контактирует с Вашингтоном по ситуации в Иране.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.