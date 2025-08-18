Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

У американского президента Дональда Трампа остается приглашение совершить визит в Россию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир – ред.) Путин это приглашение подтвердил"
– Сергей Лавров
Министр напомнил также, что американский лидер назвал это приглашение очень интересным.
Стоит отметить, что 16 августа, в Анкоридже (штат Аляска), после двусторонних переговоров с Дональдом Трампом, Владимир Путин обратился к нему на английском языке, сказав: "Next time in Moscow", то есть "В следующий раз в Москве". В ответ американский лидер не стал исключать такой возможности, напротив, он подчеркнул, что готов рассмотреть ее, несмотря на потенциальное негативное отношение. Кроме того, Трамп охарактеризовал это предложение как "интересное".