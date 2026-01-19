Лавров: обсуждение возврата российской дипсобственности должно быть возобновлено

Глава российского МИД настаивает на необходимости возвращения зданий, принадлежащих российскому дипкорпусу на американской территории, и призывает США к вернуться к обсуждению данного вопроса.

Российская сторона стремится к возобновлению диалога с Госдепартаментом США об изъятом имуществе российского дипломатического корпуса на территории Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции, подводящей итоги работы дипломатической службы за минувший год.

"Мы будем добиваться того, чтобы по этому вопросу начать разговор. Пока американские коллеги вопреки тому, о чем были достигнуты понимания, как-то не хотят на эту тему разговаривать"

– Сергей Лавров

Речь идет о нескольких дипломатических объектах, закрытых в период с 2017 по 2018 года, в число которых входят:

генеральные консульства в Сан-Франциско и Сиэтле;

торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке;

резиденции генконсула.

Некоторые из помещений находятся в госсобственности США, как например генконсульство в Сан-Франциско и здание торгпредства России в Вашингтоне, часть были взяты в аренду (отделение торгового представительства в "Большом Яблоке" и генконсульство в Сиэтле), в дипсобственности находятся загородные резиденции российского постпредства.