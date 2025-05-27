Лавров и Рубио сегодня провели телефонный разговор

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сегодня вечером провели телефонный разговор. Дипломаты подтвердили настрой на диалог.

Телефонный разговор состоялся сегодня между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио, рассказали в МИД РФ.

Российский министр сообщил главе Госдепа о том, как протекает реализация договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые были достигнуты 19 мая. Кроме того, Лавров рассказал о подготовке Москвой конкретных предложений к новому раунду прямых переговоров России и Украины в Стамбуле.

"Марко Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность Дональда Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон"

– МИД РФ

Лавров и Рубио во время разговора также обсудили актуальные вопросы российско-американской повестки.

Во время разговора был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее ведение конструктивного и взаимоуважительного диалога между МИД РФ и Госдепом США.

Напомним, ранее сегодня Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором рассказал, что российская сторона оперативно подготовила меморандум с позицией РФ по преодолению первопричин украинского кризиса, а также заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить документ украинской делегации вместе с пояснениями в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.