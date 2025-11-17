Вестник Кавказа

Лавров и Аракчи обсудили региональную безопасность

Вид на МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Телефонный разговор провели сегодня главы МИД РФ и ИРИ. Главной темой беседы министров стала безопасность в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, информирует МИД РФ в четверг.

"Двадцатого ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Основной темой беседы стали вопросы региональной безопасности"

– МИД РФ

Ранее 20 ноября МАГАТЭ приняла новую резолюцию по Ирану и его ядерной программе. Резолюция была раскритикована иранским руководством.

До этого главы внешнеполитических ведомств России и Ирана беседовали 17 ноября, темой обсуждения стали ситуация между Пакистаном и Афганистаном, иранская ядерная проблема и сектор Газа. 

