Главы МИД РФ и Ирана провели телефонный разговор

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели "сверку часов" по иранской ядерной проблеме, а также затронули ситуацию вокруг палестинского урегулирования и конфликта Пакистана и Афганистана.

Глава МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, информирует пресс-служба российского дипведомства. 

В ходе разговора стороны обсудили региональные проблемы, затронув противостояние Пакистана и Афганистана. Главы российского и иранского дипведомств обменялись мнениями относительно политико-дипломатических инструментов нормализации между Исламабадом и Кабулом. В фокусе внимания также оказалась иранская ядерная проблема. 

"Состоялась полезная "сверка часов" по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ"

– МИД России 

Лавров и Аракчи также не обделили вниманием вопросы урегулирования в секторе Газа. Москва и Тегеран подчеркнули важность нормализации с учетом принятых решений о создании палестинского государства. 

Главы МИД РФ и ИРИ также высоко оценили интенсивность контактов Москвы и Тегерана в контексте развития стратегического партнерства.

