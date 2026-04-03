Лавров и Аракчи обсудили атаки на АЭС "Бушер"

Министры иностранных дел России и Ирана провели телефонный разговор, в ходе которого выступили с осуждением незаконных атак по объектам иранской энеогоструктуры.

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи – провели телефонный разговор, проинформировала пресс-служба МИД России.

Стороны решительно осуждают удары со стороны Соединенных Штатов и Израиля по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе, по АЭС в Бушере, говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Сообщается, что глава российского МИД выразил своему иранскому коллеге соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции "Бушер" из числа граждан ИРИ.

"Подчеркнута необходимость незамедлительно прекратить безрассудные и незаконные атаки на объекты гражданской, промышленной и энергетической инфраструктуры, включая находящуюся под гарантиями МАГАТЭ АЭС "Бушер""

— пресс-служба МИД России

Также, в ходе разговора Сергей Лавров подчеркнул, что создание угроз жизни и здоровью персонала АСЭ в Бушере и "рисков радиоактивной катастрофы для всего региона" не допустимы.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров и Аракчи выразили надежду возвращение Соединенных Штатов к дипломатическому урегулированию конфликта в Иране.

"Выражена надежда на успешность предпринимаемых рядом государств усилий по деэскалации напряженности вокруг Ирана в интересах долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки на Ближнем Востоке"

– пресс-служба МИД России