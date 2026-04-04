Ланч от имени Бидзины Иванишвили прошел в честь Ильхама Алиева в Тбилиси

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси состоялся ланч в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он был дан от имени почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Сегодня вечером в Тбилиси в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, который совершал государственный визит в Грузию, был дан ланч от имени почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Такое сообщение было опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Также в Тбилиси в честь первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой был дан ланч от имени первой леди Грузии Тамар Багратиони.

Позже государственный визит Ильхама Алиева в Грузию был окончен. В Тбилисском международном аэропорту Шота Руставели в честь азербайджанского президента был выстроен почетный караул. Ильхама Алиева проводил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Напомним, ранее сегодня Ильхам Алиев провел переговоры с премьер-министров Грузии Ираклием Кобахидзе.

