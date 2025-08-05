Квалификация Лиги Конференций: "Арарат-Армения" и "Сабах" потерпели поражения

"Арарат-Армения потерпел крупное поражение в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Конференций. "Сабах" уступил ничью, пропустив в гол в самой концовке встречи.

В Праге в четверг состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26 между местной "Спартой" (Чехия) и клубом "Арарат-Армения" (Армения).

Счет на 7-й минуте открыл нападающий гостей Хуан Баланта. На 25-й минуте полузащитник "Спарты" Патрик Выдра восстановил статус-кво, а на 33-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Каана Кайринена. На 60-й минуте нападающий Ян Кухта увеличил преимущество пражской команды до двух мячей, а на 80-й полузащитник Велько Бирманчевич отправил четвертый мяч в сетку ворот армянской команды, установив тем самым окончательный счет – 4:1 в пользу "Спарты".

Азербайджанский "Сабах" встречался сегодня в гостях с болгарским "Левски". Победу со счетом 1:0 одержал "Левски". Победу хозяева вырвали на 8-й добавленной минуте ко второму тайму. Гол на счету нападающего Борислава Рупанова.

Ответные матчи пройдут ровно через неделю, 14 августа. Обе встречи начнутся в 19:00 по московскому времени.