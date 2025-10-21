Курорты Абхазии оказались востребованы для отдыха в глэмпингах в октябре

В октябре многие выбирают отдых на природе, особым спросом пользуются горные и приморские курорты. Самыми популярными направления для отдыха в глэмпингах оказались Архыз в КЧР и Гудаута в Абхазии.

Абхазские Гудаута и Пицунда стали одними из самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре, следует из данных сервиса бронирований "Твил".

В середине осени российские туристы чаще всего бронировали глэмпинги на Архызе в Карачаево-Черкесии, в Гудауте в Абхазии и в Хамышках в Адыгее. Также в топ-10 вошли глэмпиги в других локациях в Адыгее и в Краснодарском крае. В Абхазии помимо Гудауты туристы активно бронировали Пицунду, следует из данных сервиса.

Отметим, что размещение в глэмпингах на Архызе обходится туристам дороже всего – почти в 8 тыс рублей за ночь. Там туристы проводят в среднем три ночи. В Гудауте сутки проживания стоят 5,8 тыс рублей, отдых в среднем длится пять ночей. В Пицунде можно отдохнуть более бюджетно – новь в глэмпинге стоит 3,8 тыс рублей, на этом курорте туристы остаются в октябре дольше всего – в среднем 7 ночей.