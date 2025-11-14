Кубанского экс-депутата обвинили в вымогательстве 500 млн рублей

Кубанский экс-парламентарий Ковалюк предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве 500 млн рублей у наследницы строительного бизнеса.

Экс-депутат заксобрания Кубани Михаил Ковалюк стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве 500 млн рублей, информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, Ковалюк с сообщниками угрожал насилием жительнице региона в случае отказа передать крупную сумму денег. Женщина получила средства от своего отца, который был крупным бизнесменом в строительном бизнесе Новороссийска.

Отдельно отмечается, что бывший народный избранник также похитил свыше 2,5 млн рублей, которые он получил в рамках сделки по объекту недвижимости. При этом свои обязательства Ковалюк не выполнил.