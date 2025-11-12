Циклонический вихрь из Турции придет на Кубань

Конец текущей недели в Краснодарском крае обещает небольшое похолодание. Виной тому – вихрь циклона, раскрутившийся над Турцией, сообщили в "Фобосе".
Похолодание приходит в Краснодарский край, следует из сообщения ведущего синоптика Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Сегодня территорию Кубани своим северным краем заденет циклонический вихрь, раскручивающийся над востоком Турции. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди"
– Леус
Он уточнил, что температура в регионе будет держаться на уровне, близком к норме. В пятницу воздух прогреется до плюс 10-12, в субботу - до 12-14. В ночные часы ожидается до семи градусов тепла. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.
Краснодарский край останется в области повышенного атмосферного давления, предупредил синоптик, оно составит 763 мм рт ст.