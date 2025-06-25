Вестник Кавказа

КСИР считает бесполезными атаки США на Иран

КСИР считает бесполезными атаки США на Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана не принесли ожидаемого результата, сообщает КСИР. Там отметили, что Вашингтон не смог ими изменить соотношение сил в свою пользу.

Поддержка Израиля в конфликте с Ираном не помогла США изменить соотношение сил в свою польщу. Об этом сказано в распространенном 26 июня заявлении Корпуса стражей исламской революции.

"Присоединение проигравшей и преступной американской армии к конфликту, предпринятое с целью поддержки израильских военных, не смогло повлиять на баланс сил или ослабить военное превосходство Ирана"

– КСИР ИРИ

Там отметили, что Исламская Республика еще раз дала понять это США, атаковав американскую военную базу в Катаре.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился почти две недели назад, когда ВВС еврейского государства нанесли удары по военным и ядерным объектам Исламской Республики. В Израиле объяснили, что пошли на это для того, чтобы сорвать ядерную программу ИРИ. В конце прошлой недели атаку на ядерные объекты Ирана совершили уже США. 

Напомним, два дня назад Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

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