Крушение турецкого самолета в Грузии произошло без внешнего вмешательства – следствие

Возможность какого-либо внешнего вмешательства при крушении турецкого военно-транспортного самолета в Грузии исключена, выяснили следственные органы.

Авиакатастрофа с военно-транспортным самолетом С-130 ВВС Турции произошла без внешнего вмешательства, следует из криминалистического отчета жандармерии, опубликованного прокуратурой Анкары.

В частности, ни на месте падения самолета, ни его обломках не было найдено следов шрапнели, боеприпасов или бомб.

"Не выявлено ни признаков воздействия взрывчатых веществ, ни следов горючих или ускоряющих горение материалов"

– отчет

Кроме того, эксперты провели элементный анализ. В результате него подозрительных химических веществ не выявлено.

В надзорном ведомстве уточнили, что расследование осуществляется при сотрудничестве с грузинской стороной. Продолжается анализ технических данных.

В данный момент, добавили в прокуратуре, следствие выясняет точные причины трагедии.

Напомним, что крушение произошло 11 ноября прошлого года. В результате него погибли все 20 членов экипажа.