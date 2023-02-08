Крупный пожар в ТЦ Новошахтинска: есть погибший

В Новошахтинске сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в торговом центре. Площадь возгорания превысила 1 тыс кв метров.
В торговом центре Новошахтинска Ростовской области произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 1,3 тыс кв метров, информирует региональное управление МЧС.
Согласно оперативной сводке, пожар начался около 8 утра. Причина пока остается невыясненной. Посетителей в здании не было.
Сотрудники МЧС оперативно приступили к устранению пожара, ставшего роковым для одного из огнеборцев, который погиб при поиске людей. Еще один сотрудник МЧС получил ожоги.
К месту происшествия стянуты крупные силы МЧС: работают 84 пожарных, задействовано 29 единиц техники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.