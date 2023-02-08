Вестник Кавказа

Крупный пожар в ТЦ Новошахтинска: есть погибший

Крупный пожар в ТЦ Новошахтинска: есть погибший
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новошахтинске сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в торговом центре. Площадь возгорания превысила 1 тыс кв метров.

В торговом центре Новошахтинска Ростовской области произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 1,3 тыс кв метров, информирует региональное управление МЧС. 

Согласно оперативной сводке, пожар начался около 8 утра. Причина пока остается невыясненной. Посетителей в здании не было. 

Сотрудники МЧС оперативно приступили к устранению пожара, ставшего роковым для одного из огнеборцев, который погиб при поиске людей. Еще один сотрудник МЧС получил ожоги. 

К месту происшествия стянуты крупные силы МЧС: работают 84 пожарных, задействовано 29 единиц техники. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1140 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.