Кремль: встреча Путина и Эрдогана согласовывается

В Кремле заявили, что детали переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовывается. Ранее Путин сообщил, что планирует совершить визит в Стамбул в начале 2024 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что детали переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана еще не определены.

По словам представителя Кремля, дата и место встречи руководителей двух государств будут согласовываться.

"Пока нет. Будет согласовываться"

- Дмитрий Песков

Ранее Эрдоган сообщил, что планирует провести телефонный разговор с российским президентом. Он собирается обсудить с Путиным возобновление "зерновой сделки".

Напомним, Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что планирует совершить визит в Стамбул в начале года для встречи с главой Турецкой Республики.