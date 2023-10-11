Путин приедет в Турцию в начале года

Владимир Путин отметил роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что хочет обсудить палестино-израильский конфликт в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин на «Итогах года» рассказал о роли турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в палестино-израильском урегулировании.

По его словам, роль главы Турецкой Республики в вопросе восстановления ситуации в Газе лидирующая. Он считает Эрдогана одним из лидеров мирового сообщества, который делает все для разрешения ситуации в лучшую сторону.

"Дай бог ему (Эрдогану) здоровья»

- Владимир Путин

Путин подчеркнул, что Москва и Анкара исходят из того, что должны быть имплементированы решения ООН о создании палестинского государства в Восточном Иерусалиме. Он добавил, что нужны фундаментальные основания для долгосрочного урегулирования.

При этом президент заявил, что находится с Эрдоганом в постоянном контакте, позиции двух глав государств совпадают. Он выразил уверенность, что удастся лидерам стран встретиться в Стамбуле в начале следующего года.