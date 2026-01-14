Кремль: Владимир Путин примет Стивена Уиткоффа 22 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, отметив, что встреча уже включена в график российского лидера.

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом запланирована на завтра, 22 января, и включена в рабочий график главы государства, заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится"

- Дмитрий Песков

Ранее Уиткофф также заявил телеканалу CNBC, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Владимиром Путиным.

Он рассчитывает встретиться с российским лидером в четверг, 22 января, добавил Уиткофф.

Напомним, мы писали о том, что очередная, шестая по счету встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа прошла в Кремле 2 декабря минувшего 2025 года. На переговорах, посвященных украинскому урегулированию, американская делегация представила российскому лидеру мирный план США, состоящий из 19 пунктов.