Вестник Кавказа

Кремль назвал условия открытия аэропортов на юге России

Кремль назвал условия открытия аэропортов на юге России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле рассказали, когда туристам следует ожидать открытия аэропортов на юге РФ.

Аэропорты на юге России и в Крыму возобновят работу, как только будут достигнуты необходимые условия, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым"

– Дмитрий Песков 

В Кремле считают безопасность полетов и пассажиров главным фактором, который влияет на решение об открытии аэрогаваней. 

Отметим, что вчера появилась информация о скором открытии аэропорта в Геленджике. Согласно планам, первый рейс должен быть выполнен 18 июля. Однако сам аэропорт эту информацию не подтвердил. 

Напомним, что воздушные гавани на юге страны перестали принимать самолеты в 2022 году.

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