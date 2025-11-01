Красной икры в России к Новому году будет на 35% больше

В конце 2025 года после лососевой путины производство красной икры на 35% превысит прошлогодние показатели, поделился глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Лососевая путина прошла достаточно неплохо. Гораздо лучше, чем в прошлом году. И выловили (в общей сложности) 335 тыс т. Лидер по вылову у нас – Камчатский край. Икры произведено будет больше на порядка 35%"
– Илья Шестаков
Он заверил, что на Новый год-2026 внутренний рынок РФ будет обеспечен отечественной красной рыбой и икрой.
Также перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета Шестаков предупредил, что через год количество рыбы и икры может снова уменьшиться – в будущем году ожидается снижение улова лососевых.
Ранее в Минпромторге РФ также исключили дефицит икры и других продуктов из "новогодней" корзины.