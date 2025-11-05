Краснодарском крае открыли зимние пляжи

Пляжи Краснодарского края были переподготовлены к зимнему сезону, так они проработают до марта.

Краснодарские пляжи подготовили к зиме: более семидесяти прибрежных зон переделали под зимний формат отдыха, сообщил на своей официальной странице губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Прибрежные зоны переформатировали под отдых в межсезонье: вместо шезлонгов и зонтиков появились беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны. Спрос на такой формат отдыха у гостей и местных жителей очень высок"

– Вениамин Кондратьев

Губернатор отметил, что таким образом пляжи начали оформлять с 2020 года, и каждый год власти края стараются делать это по-разному.

Также он подчеркнул, что подобный формат подготовки пляжей к зиме позволяет отдыхающим наслаждаться морем и полезными свойствами морского воздуха круглый год, без привязки к летнему сезону.

Таким образом прибрежные зоны проработают до начала весны следующего года.