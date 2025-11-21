"Краснодар" восстановил лидерство в РФПЛ

Ненадолго уступив первое место в Чемпионате России по футболу "Зениту", "Краснодар" успешно вернулся в лидеры соревнований благодаря ничьей с "Локомотивом".

Накануне вечером ФК "Краснодар" в Москве сыграл с "Локомотивом". Встреча шестнадцатого тура Чемпионата России по футболу завершилась с ничейным результатом 1:1.

Оба гола были забиты в первый пятнадцать минут матча. Счет на одиннадцатой минуте открыл Локомотив благодаря голу Александра Руденко, однако уже через четыре минуты краснодарский футболист Дуглас Соарес поразил ворота москвичей. После этого счет оставался неизменным до самого конца игры.

В итоге "Краснодар" вернулся на первое место российского футбольного первенства. Ранее в воскресенье на первое место ненадолго вышел санкт-петербургский "Зенит" в связи с победой над "Пари Нижний Новгород" – у него 33 очка и преимущество по тайбрейкам над "Краснодаром" и ЦСКА, у которых также было по 33 очка. Однако теперь у "Краснодара" 34 очка и он остается лидером премьер-лиги.

Далее "Краснодару" предстоит встретиться с "Крыльями Советов" (Самара) у себя дома. Локомотив, занимающий четвертой место в турнирной таблице с 31 очком, отправится в Ростов для игры против "Ростова".