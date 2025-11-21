"Динамо-Махачкала" проиграл "Динамо-Москва" в гостях

На "ВТБ-Арене" сегодня встретились два "Динамо" – московский и махачкалинский футбольные клубы. Хозяева обыграли гостей со счетом 3:0.

Сегодня в Москве на "ВТБ-Арене" состоялась встреча шестнадцатого тура Чемпионата России по футболу между двумя клубами "Динамо" – "Динамо-Москва" и "Динамо-Махачкала". Итогом матча стала сухая победа хозяев поля: 3:0.

"Динамо-Москва" открыл счет на двадцать седьмой минуте первого хавтайма голом Константина Тюкавина. В самом начале второго хавтайма, на сорок шестой минуте, Иван Сергеев увеличил разрыв в счете до 2:0.

Затем, на семидесятой минуте, махачкалинцы остались в меньшинстве из-за двух желтых карточек у Имадеддина Аззи. В итоге финальную точку под самый конец матча, на восемьдесят седьмой минуте, поставил гол в исполнении Эль-Мехди Маухуба.

Отметим, что "Динамо-Москва" играл сегодня без главного тренера, поскольку в этот понедельник Валерий Карпин объявил, что уходит их футбольного клуба и будет работать только с российской сборной по футболу. Врио главного тренера стал Ролан Гусев.

Для москвичей этот матч стал первой победой за шесть туров. Сейчас "Динамо-Москва" находится на девятом месте с 20 очками.

У "Динамо-Махачкала" только 14 очков, из-за чего клуб находится на четырнадцатом месте.

Следующим матчем для махачкалинского клуба станет встреча с ФК "Сочи" в Сочи, а "Динамо-Москва" через неделю поедет в Грозный для игры против "Ахмата".