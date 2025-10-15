Азербайджан, Казахстан и Узбекистан примут футбольные турниры FIFA Series-2026

FIFA приняла решение сделать постоянным формат международных турниров FIFA Series – в следующем году соревнования вновь примет Азербайджан вместе с Казахстаном, Узбекистаном и рядом других стран.

Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал сегодня через соцсети о планах футбольной федерации организовать следующей весной новую международную серию турниров FIFA Series.

Среди стран, в которых будет проводится мужская часть FIFA Series, есть государства постсоветского пространства – Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Также турниры пройдут в странах Африки, Латинской Америки, Южной Азии и в Австралии.

"Я рад сообщить о проведении широкомасштабного турнира FIFA Series в рамках окна между играми в марте и апреле 2026 года"

– Джанни Инфантино

Президент FIFA пояснил, что руководство футбольной федерации позитивно оценило результаты первой серии турниров FIFA Series, прошедшей полтора года назад – идея пригласительных соревнований, состоящих из товарищеских матчей национальных сборных из разных частей света, оказалась отличной возможностью для внерегиональных встреч футбольных команд.

Напомним, что в первой FIFA Series Азербайджан также участвовал в качестве одной из стран-хозяек соревнований.