Азербайджан, Казахстан и Узбекистан примут футбольные турниры FIFA Series-2026

Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал сегодня через соцсети о планах футбольной федерации организовать следующей весной новую международную серию турниров FIFA Series.
Среди стран, в которых будет проводится мужская часть FIFA Series, есть государства постсоветского пространства – Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Также турниры пройдут в странах Африки, Латинской Америки, Южной Азии и в Австралии.
"Я рад сообщить о проведении широкомасштабного турнира FIFA Series в рамках окна между играми в марте и апреле 2026 года"
– Джанни Инфантино
Президент FIFA пояснил, что руководство футбольной федерации позитивно оценило результаты первой серии турниров FIFA Series, прошедшей полтора года назад – идея пригласительных соревнований, состоящих из товарищеских матчей национальных сборных из разных частей света, оказалась отличной возможностью для внерегиональных встреч футбольных команд.
Напомним, что в первой FIFA Series Азербайджан также участвовал в качестве одной из стран-хозяек соревнований.