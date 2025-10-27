Вестник Кавказа

"Краснодар" победил "Спартак" и вернул себе лидерство в РПЛ

"Краснодар" победил "Спартак" и вернул себе лидерство в РПЛ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Быки" на своем поле одолели столичный "Спартак", поднявшись на первое место в турнирной таблице РПЛ.

"Краснодар" на своем поле разобрался с московским "Спартаком". Игра в Краснодаре завершилась со счетом 2:1. Победа вернула "быков" на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. 

Хозяева открыли счет на 18-й минуте усилиями Александра Черникова. Во втором тайме преимущество краснодарцев упрочил колумбийский легионер Джон Кордоба, который позднее был удален за перебор желтых карточек. Москвичи сумели реализовать численное преимущество, отыграв один мяч в самой концовке – отличился Ливай Гарсия. Однако на большее красно-белых не хватило. 

 Победа стала для "быков" четвертой в сезоне, с 32 очками в своем активе они возглавили РПЛ. "Спартак", набрав 22 балла, сохранил 6 позицию.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
445 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.