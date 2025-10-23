В Краснодар впервые прибыл рейс Uzbekistan Airways

Международный аэропорт Краснодар впервые после своего открытия в 2025 году встретил борт иностранной авиакомпании – самолет из Ташкента Uzbekistan Airways.

В столицу Краснодарского края 26 октября 2025 года совершил рейс борт узбекских авиалиний – Uzbekistan Airways, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Самолет из столицы Узбекистана стал первым иностранным рейсом, прилетевшим на Кубань после возобновления авиасообщения в регионе.

Сообщается, что на борту из узбекской столицы прибыло 118 пассажиров, обратно вылетело 169 человек. Авиасообщение Ташкент-Краснодар запланировано на регулярной основе в течение трех раз в неделю, время полета составляет 3 часа 50 минут.

Напомним, что Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II снова официально начал работать с 11 сентября 2025 года после трехлетнего перерыва и стал осуществлять прием гражданских воздушных судов.

Вскоре еще одна авиакомпания – "Азимут" – планирует запуск авиасообщения между Краснодаром и Ташкентом, старт рейсов запланирован на 10 ноября текущего года.