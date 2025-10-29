Краснодар и Ереван связали рейсы FlyOne

Еще одна иностранная авиакомпания запустила рейсы в Краснодар. Столица Кубани приняла первый рейс FlyOne из Еревана.

Армянский перевозчик FlyOne выполнил первый авиарейс из Еревана в Краснодар.

В аэропорта Краснодара воздушное судно встретили водной аркой. Самолеты будут летать на новом направлении каждый вторник и пятницу до конца ноября. В декабре рейсов станет больше, а с января они станут ежедневными, информирует пресс-служба аэропорта Краснодара.

Рейсы выполняются на AirbusA-320.

"Ереван традиционно является одним из самых востребованных направлений. Помимо FlyOne Armenia полеты в Ереван также выполняют российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Азимут"

– аэропорт Краснодара

Первой иностранной компанией, запустившей рейсы в Краснодар в 2025 году стала Uzbekistan Airways, с 26 октября выполняется рейсы в Ташкент.