"Красная Поляна" ждет рекордный наплыв туристов на 8 марта

Российские путешественники все чаще выбирают сочинские горы для отдыха на 8 марта. Горнолыжный курорт "Красная Поляна" примет на мартовские праздники на 13% туристов, чем в прошлом году.

В этом году "Красная Поляна" отмечает возросший спрос на отдых во время мартовских праздников. Отметить 8 марта в сочинские горы приедет на 13% путешественников больше чем в прошлом году. Информацию об этом распространила пресс-служба курорта.

"Общее количество бронирований на курорте "Красная Поляна" на период с 8 по 10 марта увеличилось по сравнению с прошлым годом на 13%. Как показывает статистика, праздничные дни традиционно пользуются популярностью у гостей вне зависимости от сезона"

– пресс-служба "Красной Поляны"

В пресс-службе рассказали, что туристы стали чаще бронировать отдыха в сочинских горах заранее.

Кроме этого, туристический ;поток во время праздников стабильно высокий, поэтому администрация курорта заблаговременно готовится к наплыву гостей.

"Учитывая динамику роста туристического потока, курорт готовится и к предстоящей масленичной неделе, а также к майским праздникам. В программе — анимация, живые выступления музыкантов, программа в культурном центре Амфитеатр, ярмарка оригинальных товаров и сувениров ручной работы от представителей российских брендов и местных мастеров, а также многое другое"

- пресс-служба "Красной Поляны"

Ранее отмечалось, что на мартовские праздники в Сочи приедут отдыхать 115 тыс путешественников.