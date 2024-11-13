Краевой режим ЧС введен на Кубани

Власти Кубани приняли решение ввести режим ЧС на региональном уровне, причина – непрекращающаяся засуха, которая губит урожай.

Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в девяти районах Краснодарского края, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Причина такого решения – долгая засуха.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в северной части региона почва, засеянная сельхозкультурами, высохла до критического уровня.

"Из-за нехватки влаги посевы сохнут, формируются мелкими и слабыми"

– Кондратьев

Глава Кубани уточнил, что режим ЧС позволит более действенно оказывать помощь хозяйствам региона.

Таким образом, на данный момент краевой режим ЧС действует в семи районах (Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском), а также в двух муниципальных округах (Приморско-Ахтарском и Ленинградском). Именно в этой части региона находятся основные посевы зерновых.

Кроме того, уточнил Кондратьев, созданы координационные штабы, куда могут обратиться пострадавшие от засухи сельхозпроизводители.