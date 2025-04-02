Консультации Ирана и стран "евротройки" сегодня не состоятся

В МИД Франции сообщили, что запланированные на 2 мая европейские консультации с Ираном по ядерной программе не состоятся. Ранее были отложены переговоры Ирана и США, планировавшиеся на 3 мая.

Встреча представителей стран "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) с Ираном отменены - встреча должна была предшествовать переговорам США с Ираном, которые ранее были отложены.

"Должна была состояться запланированная техническая встреча перед встречей США и Ирана на высоком уровне. Поскольку эти переговоры не состоятся, техническая встреча потеряла актуальность, по крайней мере, на данный момент"

– глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Ядерная сделка с Ираном (СВПД) в 2015 году была заключена Россией, Китаем, США и тремя европейскими державами - Францией, Германией и Великобританией.