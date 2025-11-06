Компании из нескольких стран попали под санкции США за продажу иранской нефти

В санкционные списки США попали ряд компаний и физлиц, которые задействованы в продаже иранской нефти. В частности, ограничительные меры коснулись организаций из Индии.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении юридических и физических лиц в ряде стран, а также судов. Об этом сказано в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготта.

"Госдепартамент вносит в санкционные списки 17 организаций, физических лиц и судов в нескольких странах, включая Индию, Панаму и Сейшельские Острова, которые связаны с продажей иранской нефти и нефтепродуктов"

– Томми Пиготт

Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении 41 организации, физлиц и судов и самолетов.

"Одновременно с этим Министерство финансов США вводит санкции в отношении 41 организации, физических лиц и судов и самолетов, ужесточая меры против экспорта Ираном нефти и нефтехимической продукции, а также нарушая финансовые потоки и торговлю, с помощью которых поддерживается вредоносная деятельность Ирана"

– замглавы пресс-службы Госдепа

В Минфине США подчеркнули, что новые санкции, в частности, касаются иранской авиакомпании Mahan Air, ее сотрудников и самолетов. По данным американской стороны, эта компания вовлечена в отправку оружия поддерживаемым Ираном формированиям на Ближнем Востоке.