Комиссия по кибербезопасности критических объектов появится в Армении

Власти Армении анонсировали создание спецкомиссии для киберохраны критически важных объектов. В частности, под охрану попадут ключевые энергообъекты
В Армении планируют создать специальную комиссию, которая займется вопросами обеспечения кибербезопасности критических объектов.
Проекта о внесении изменений в закон "Об органе регулирования информационных систем" обсудили члены комиссии по государственно-правовым вопросам Национального Собрания республики.
Как отмечается, комиссия будет действовать в качестве самостоятельной структуры. В ее задачи будет входить киберохрана всех ключевых энергетических, водных, телекоммуникационных объектов.
Перечень объектов будет прописан в законе.