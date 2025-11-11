Вестник Кавказа

Комиссия по кибербезопасности критических объектов появится в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении анонсировали создание спецкомиссии для киберохраны критически важных объектов. В частности, под охрану попадут ключевые энергообъекты

В Армении планируют создать специальную комиссию, которая займется вопросами обеспечения кибербезопасности критических объектов.

Проекта о внесении изменений в закон "Об органе регулирования информационных систем" обсудили члены комиссии по государственно-правовым вопросам Национального Собрания республики.

Как отмечается, комиссия будет действовать в качестве самостоятельной структуры. В ее задачи будет входить киберохрана всех ключевых энергетических, водных, телекоммуникационных объектов.

Перечень объектов будет прописан в законе.

