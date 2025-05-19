Количество рейсов между Баку и Тюменью удвоится

С июня самолеты между Баку и Тюменью будут летать чаще. Компания "ЮТэйр" объявила об увеличении числа авиарейсов на международном направлении.

Вскоре Баку и Тюмень свяжут новые прямые рейсы, следует из сообщения российской компании "ЮТэйр".

Перевозчик принял решение увеличить с 4 июня число рейсов из Тюмени в Баку и обратно. С начала лета будет выполняться по два рейса еженедельно – по средам и пятницам. Вылет из Тюмени в среду в 10:10, в пятницу в 10:50; вылет из Баку в среду в 13:45, в пятницу 14:24. Время в полете – 3 часа 35 минут.

На данном маршруте "ЮТэйр" в настоящее время единственный перевозчик.