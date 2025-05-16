Азербайджан и Россия могут запустить чартерные рейсы летом

Между Россией и Азербайджаном могут появиться чартерные перелеты. В этом заинтересован глава морского курорта Sea Breeze в Баку Эмин Агаларов.

Чартеры из России в Азербайджан могут появиться уже этим летом, сообщил основатель и владелец курорта Sea Breeze Эмин Агаларов.

Сейчас на курорт Sea Breeze из РФ можно попасть по пакетному туру, включающему блочную перевозку на самолетах авиакомпании AZAL, от туроператора FUN&SUN.

"Мы уже провели переговоры с авиакомпаниями AZAL и "Аэрофлот", а также с местными авиавластями, чтобы поставить чартеры из тех стран, откуда к нам больше всего приезжают туристы. Я лично в этом заинтересован: каждый восьмой турист в Азербайджане становится гостем Sea Breeze"

- Эмин Агаларов

В разговоре с "Вестником АТОР" Агаларов отметил, что, если туристический поток в 2025 году не будет располагать к запуску чартерных рейсов, то в следующем сезоне он сам готов вложиться в них, чтобы загрузить гостями курорт Sea Breeze.

Напомним, что на курорте Sea Breeze в Баку хотят начать принимать российские банковские карты "Мир". Такая возможность у туристов из РФ может появиться с июня.