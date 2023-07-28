Когда возобновят электронную визу в Россию для иностранцев?

Электронная виза, по которой иностранцы смогут въехать в Россию, начнет действовать с августа. Об этом сообщила соответствующая структура МИД России.
Система электронной визы заработает уже через несколько дней – 1 августа. Такое сообщение распространил Консульский департамент российского внешнеполитического ведомства.
"Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени"
– МИД
Напомним, закон об электронной визе должен был вступить в силу с 2021 года, но помешала пандемия коронавируса.
Кто может получить электронную визу в Россию?
На данный момент въехать в РФ по электронной визе имеют возможность граждане 55 стран мира. Среди них:
- европейские страны,
- Турция,
- Иран,
- Китай,
- Саудовская Аравия.
Сколько действует электронная виза в Россию?
Срок действия такой визы – 60 дней. Она выдается тем, кто едет в Россию как турист, гость или по делам.
Оформить ее можно всего за шесть дней (календарных).