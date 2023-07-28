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Когда возобновят электронную визу в Россию для иностранцев?

Когда возобновят электронную визу в Россию для иностранцев?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Электронная виза, по которой иностранцы смогут въехать в Россию, начнет действовать с августа. Об этом сообщила соответствующая структура МИД России.

Система электронной визы заработает уже через несколько дней – 1 августа. Такое сообщение распространил Консульский департамент российского внешнеполитического ведомства.

"Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени"

– МИД

Напомним, закон об электронной визе должен был вступить в силу с 2021 года, но помешала пандемия коронавируса.

Кто может получить электронную визу в Россию?

На данный момент въехать в РФ по электронной визе имеют возможность граждане 55 стран мира. Среди них:

  • европейские страны,
  • Турция,
  • Иран,
  • Китай,
  • Саудовская Аравия.

Сколько действует электронная виза в Россию?

Срок действия такой визы – 60 дней. Она выдается тем, кто едет в Россию как турист, гость или по делам.

Оформить ее можно всего за шесть дней (календарных).

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