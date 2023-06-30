Россияне смогут без визы находиться во Вьетнаме 45 дней

Опубликовано: 14:18, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вьетнам идет навстречу российским туристам и увеличивает срок безвизового пребывания в три раза. Уже летом без визы во Вьетнаме можно будет находиться 45 дней.

Вьетнам продлит срок, который туристы могут провести в стране без визы. В настоящее время россияне без визы могут оставаться во Вьетнаме 15 дней.

"Безвизовый режим пребывания для граждан 25 стран, которым разрешен въезд во Вьетнам без визы, увеличен с 15 до 45 дней"

– портал AsianNews

Нововведение вступит в силу с 15 августа, оно коснется граждан России.

До 90 дней во Вьетнаме смогут проводить те, кто оформляет электронную визу. Сейчас по ней можно провести в азиатской стране только 30 дней. Электронная виза является многократной, то есть 90 дней можно разбить на несколько периодов.

Цель Вьетнама - принять в этом году 8 млн иностранцев. Этот тропический оазис способен принимать туристов почти круглый год. Конкуренцию этой стране составляют Таиланд, Китай и другие соседи.