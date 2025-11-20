Кобахидзе заявил об иностранном происхождении грузинской оппозиции

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе снова подверг критике оппозиционный фронт грузинской политики. По словам Кобахидзе, противники правящей партии "Грузинская мечта" подчиняются зарубежным акторам, которые полностью формируют программу и состав оппозиционных сил.
"Если бы у нас была полноценная, самобытная демократическая система, у нас бы не было такой оппозиции. Оппозиция в Грузии формируется извне. Оттуда напрямую назначают политические партии, создали одну партию, вторую, третью, пишут планы, на уровне месседжей составляют тексты и т.д. Все происходит извне"
- Ираклий Кобахидзе
По словам политика, подобная ситуация негативно влияет на политическую ситуацию в республике, поэтому власти страны прорабатывают инициативу, связанную с запретом "нездоровых политических партий".
Напомним, что в начале ноября власти Грузии направили в Конституционный суд иск с требованием запретить "Единое нацдвижение".