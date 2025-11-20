Вестник Кавказа

Кобахидзе заявил об иностранном происхождении грузинской оппозиции

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер Грузии Кобахидзе заявил об иностранном управлении грузинской оппозицией. Тбилиси планирует бороться с этим.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе снова подверг критике оппозиционный фронт грузинской политики. По словам Кобахидзе, противники правящей партии "Грузинская мечта" подчиняются зарубежным акторам, которые полностью формируют программу и состав оппозиционных сил. 

"Если бы у нас была полноценная, самобытная демократическая система, у нас бы не было такой оппозиции. Оппозиция в Грузии формируется извне. Оттуда напрямую назначают политические партии, создали одну партию, вторую, третью, пишут планы, на уровне месседжей составляют тексты и т.д. Все происходит извне"

- Ираклий Кобахидзе 

По словам политика, подобная ситуация негативно влияет на политическую ситуацию в республике, поэтому власти страны прорабатывают инициативу, связанную с запретом "нездоровых политических партий". 

Напомним, что в начале ноября власти Грузии направили в Конституционный суд иск с требованием запретить "Единое нацдвижение".

