Кобахидзе вслед за Азербайджаном посетит Армению

Глава грузинского правительства посетит Армению через неделю. Поездка в Азербайджан запланирована на ближайшую субботу.

Премьер-министр Грузии после поездки в Азербайджан посетит Армению. Об этом 14 марта сообщил сам Ираклий Кобахидзе.

Глава правительства подчеркнул, что визит в Баку намечен на 16 марта, а в Ереван – через неделю.

Он также отметил, что обсудит с официальными лицами соседних стран все важные вопросы, включая обеспечение мира.

"Важно обеспечить мир в регионе. Вы знаете, что наша страна всегда играла положительную роль, соответственно, будет сделано все для углубления двусторонних отношений и содействия миру и стабильности в нашем регионе, на Южном Кавказе"

– Ираклий Кобахидзе