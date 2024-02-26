Грузия предложила Азербайджану и Армении договариваться в Тбилиси

Грузия вновь предложила свою площадку для переговоров по армяно-азербайджанскому урегулированию – на сей раз инициатива была озвучена в Турции, на Дипломатическом форуме.

Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, находясь на Дипломатическом форуме в Турции, сообщил, что грузинские власти приглашают руководство Азербайджана и Армении вести в Тбилиси переговоры по мирному соглашению и другим аспектам армяно-азербайджанского урегулирования.

Дарсалия пояснил, что Грузия стремится к стабилизации Южного Кавказа и ожидает, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всем участникам соглашения и их соседям.

Дипломат отметил, что Грузия доверяет и Азербайджану, и Армении, и предлагает им свою помощь в достижении взаимоприемлемого мира. При этом он высказался против участия в армяно-азербайджанском диалоге внерегиональных государств.

"Для нас очевидно, что нужно поддерживать сотрудничество в регионе вместо того, чтобы впускать посторонних игроков на нашу арену"

– Лаша Дарсалия

Кроме того, грузинский чиновник приветствовал развитие проекта "Срединного коридора" и расширение участия в нем Грузии, пишет "Спутник-Грузия".