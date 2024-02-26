Вестник Кавказа

Азербайджан прикладывает усилия для упрочнения мира с Арменией – МИД 

Азербайджан прикладывает усилия для упрочнения мира с Арменией – МИД 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан проводит работу по нормализации отношений с Армений. В частности, было предложено 5 базовых принципов, на которых возможно выстроить долгосрочное урегулирование. В их числе –  взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности сторон. 

Глава МИД Азербайджана заявил о том, что начиная с января 2021 года официальный Баку начал проводить активную работу, направленную на нормализацию двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией. 

В частности, азербайджанская сторона предоставила 5 базовых принципов, на которых возможно выстроить долгосрочное урегулирование. Эти принципы включают в себя уважение суверенитета, территориальной целостности и признание взаимных прав и интересов сторон.
Глава ведомства отметил, что Армения приняла данные принципы, также их положительно восприняло и международное сообщество. 

«Мы ожидаем, что этот вопрос будет решен в соответствии с законом, что стороны признают территориальную целостность друг друга, что мирный договор будет согласован и стороны примут его»

– Джейхун Байрамов

Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – это не просто политический жест, а важный шаг на пути к стабильности и процветанию на Южном Кавказе. Продолжение диалога и взаимопонимания кажется единственно верным путем для обеих стран, отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства. 
 

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