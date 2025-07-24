Вестник Кавказа

Кобахидзе прогнозирует победу "Грузинской мечте" по всей стране

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" одержит победу во всех муниципалитетах. Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 4 октября.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе предрек правящей партии "Грузинская мечта" победу во всех 64 муниципалитетах страны на предстоящих выборах в местные органы власти.

Он отметил, что партия полностью сконцентрирована на своих избирательных задачах. Кобахидзе подчеркнул, что победа во всех 64-х муниципалитетов на всех уровнях – единственная задача.

Стоит добавить, что муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября. Участвовать в них выразили желание 17 партий. Некоторые оппозиционные партии отказались от участия в выборах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1150 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.