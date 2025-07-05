Выборы в Грузии: 90% граждан проголосуют электронно

В рамках муниципальных выборов в Грузии в октябре 2025 года голосование в основном будет электронным. Об этом рассказали в ЦИК Грузии.

Представитель ЦИК Грузии Натия Иоселиани рассказала, как будут проходить выборы в стране 4 октября.

На 2284 участках будет проводиться электронное голосование, на 767 участках проголосовать можно будет традиционно. При этом свыше 90% избирателей будут голосовать по электронной системе.

В ЦИК Грузии отметили, что граждане выберут 64 мэра, а также 2058 членов 64 городских советов как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе.

"Вступили в силу правила проведения предвыборной кампании (агитации) и нормы, связанные с запретом использования бюджетных средств, должностного или служебного положения"

– Иоселиани

На пост мэра Тбилиси вновь претендует Каха Каладхе, накануне он начал предвыборную кампанию.