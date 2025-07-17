Предвыборную кампанию в Тбилиси начала "Грузинская мечта"

"Грузинская мечта" дала старт предвыборной компании в столице республики перед муниципальными выборами. Они пройдут в Грузии ближайшей осенью.

Правящая партия "Грузинская мечта" начала предвыборную кампанию в Тбилиси перед муниципальными выборами в республике. В частности, на улицах города появились плакаты с изображением действующего мэра Кахи Каладзе.

На этих плакатах также присутствует лозунг правящей партии "Грузинская мечта – мир в Грузии".

Ранее сегодня президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал распоряжение о назначении муниципальных выборов в стране, дав тем самым старт предвыборной кампании.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в октябре в 64 городах и районах Грузии. На них жители республики будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов власти.