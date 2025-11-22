Вестник Кавказа

Кобахидзе позвали в парламент Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вызван в парламент. Депутаты намерены получить от него ответы на вопросы по двум темам.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответит на вопросы парламентариев, которые пригласили его на заседание законодательного органа. Подробности рассказал лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

По его словам, глава правительства встретится с депутатами в среду 26 ноября.

Законодатели хотят поговорить с Кобахидзе по двум вопросам: во-первых, по поводу реформы систему образования, а во-вторых, в связи с рекордными инвестициями крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group.

"Общественность получит возможность услышать ответы премьер-министра на вопросы парламентариев"

– Ираклий Кирцхалия

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
630 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.