Кобахидзе позвали в парламент Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вызван в парламент. Депутаты намерены получить от него ответы на вопросы по двум темам.
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответит на вопросы парламентариев, которые пригласили его на заседание законодательного органа. Подробности рассказал лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.
По его словам, глава правительства встретится с депутатами в среду 26 ноября.
Законодатели хотят поговорить с Кобахидзе по двум вопросам: во-первых, по поводу реформы систему образования, а во-вторых, в связи с рекордными инвестициями крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group.
"Общественность получит возможность услышать ответы премьер-министра на вопросы парламентариев"
– Ираклий Кирцхалия