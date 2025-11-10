Кобахидзе обсудил с Эрдоганом поисково-спасательные работы после крушения самолета

Глава грузинского правительства созвонился сегодня с президентом Турции. Главной темой разговора стало крушение турецкого военного самолета, произошедшее накануне на территории республики Южного Кавказа.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава грузинского правительства написал 12 ноября в своем официальном аккаунте в соцсети.

"Я выразил искренние соболезнования президенту Эрдогану в связи с трагическим крушением грузового самолета военно-воздушных сил Турции в Грузии. В это трудное время Грузия полностью солидарна с нашими турецкими друзьями. Наши мысли с жертвами, их близкими и всеми, кого затронула эта трагедия"

– Ираклий Кобахидзе

В свою очередь, администрация президента Турции распространила сообщение, в котором говорится о том, что в ходе беседы Кобахидзе и Эрдогана обсуждался ход поисково-спасательных работ, начатых после катастрофы самолета.

Напомним, накануне турецкий военный самолет, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, рухнул на территории Грузии неподалеку от границы с Азербайджаном. Жертвами трагедии стали 20 человек.