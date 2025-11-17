Кобахидзе: Грузия собирается искоренить нелегальную миграцию

В Тбилиси заявили о том, что в течение трех-четырех лет в стране примут усиленные меры по ужесточению миграционной политики.

В ближайшие три-четыре года в Грузии намерены избавится от нелегальных мигрантов, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он обозначил цели по ужесточению миграционной политики на 2026 год и отметил ее результаты уже на сегодняшний момент.

"В будущем году число выдворенных из нашей страны нелегальных мигрантов составит не менее 3,5 тысячи"

– Ираклий Кобахидзе

В 2025 году за пределы Грузии были отправлены 1 131 нелегала, также добавил премьер.