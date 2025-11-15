Грузия лишит эмигрантов права зарубежного голоса

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили объявил о намерении властей запретить голосование на выборах за пределами грузинской территории.

Новый Избирательный кодекс находится на стадии разработки в грузинском парламенте. По словам спикера высшего законодательного органа Шалвы Папуашвили, одним из новшеств станет запрет голосования за пределами Грузии: граждане смогут голосовать только на территории республики.

По этой причине реализовать свое избирательное право находящиеся за рубежом соотечественники смогут исключительно при условии возвращения в Грузию и явки на избирательный участок в соответствии с местом регистрации.

"Граждане Грузии, проживающие за рубежом, находятся под политическим воздействием в чуждой для них среде и юрисдикции, где государство не может осуществить превенцию вмешательства"

– Шалва Папуашвили

Спикер подчеркнул, что подобные изменения в Избирательный кодекс не являются уникальным для Грузии явлением, указав на схожие требования к избирательному процессу, которые реализуются на Мальте, а также в Израиле, Армении и Ирландии.

Зачем Грузии ограничивать права эмигрантов?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил решение грузинских властей лишить эмигрантов возможности голосовать за пределами Грузии необходимостью обеспечить защиту выборов от подтасовок.

"Власти Грузии здесь опираются на опыт Молдовы, где на последних выборах большинство граждан, проживающих в самой Молдове, голосовали за оппозицию, но руководство осталось в тех же руках благодаря мигрантам, проживающим и голосующим в Европе. Это был весьма неприятный прецедент, особенно учитывая тот факт, гражданам, живущим не в Европе, а в России, в праве на голосование было отказано. То есть, к сожалению, мигранты оказались объектами геополитической борьбы – их используют для влияния Запада на внутренние демократические процессы", - прежде всего сказал он.

"На этом фоне вполне понятно желание "Грузинской мечты" подстраховаться заранее. Грузинским властям не нужно, чтобы на участках в Европе и США грузинские мигранты голосовали за тех людей, которые поддерживаются этими странами. С одной стороны, можно сказать, что это незаконно, потому что часть населения страны лишается права голосовать из-за места пребывания – но с другой стороны, это право было ограничено всегда. Никого в ЕС отчего-то не обеспокоило, что на сотню избирательных участков для граждан Молдовы в европейских странах пришлось ноль участков для таких же граждан Молдовы в России. То же самое и в Грузии: если в Европе будет 10 избирательных участков, а в России ноль, хотя в России больше всего грузинских мигрантов, уже имеет место ограничение избирательных прав", - обратил внимание Арчил Сихарулидзе.

"Логика инициативы, озвученной Шалвой Папуашвили, очевидна: все демократические решения должны быть за людьми, которые непосредственно живут на территории государства. На решения государственной важности не должны влиять люди, покинувшие страну, в том числе имеющие двойное гражданство – у них не должно быть возможности контролировать Грузию. Это особенно актуально на фоне "холодной войны" между Европой и Грузией, когда Брюссель, по сути, призывает всех, кого может, голосовать против "Грузинской мечты"", - подчеркнул политолог.

Запрет для голосования вне Грузии позволит формировать более адекватную демократию в республике. "Люди, которые голосуют внутри Грузии, понимают риски, которые существуют в Грузии, и всегда будут голосовать за ту власть, которая проповедует мир и стабильность. Люди, которые живут за рубежом, голосуют только за собственные геополитические интересы. Что бы ни произошло в Грузии, это не будет физически влиять на мигрантов, так что их не беспокоит степень адекватности той риторики, которую озвучивают угодные Западу силы. Поэтому предложенный Папуашвили закон попросту обезопасит страну", - отметил Арчил Сихарулидзе.

"Очень маловероятно, чтобы какая-то из стран Европы или США допустили ситуацию, когда решающий голос на выборах получили мигранты, не проживающие в этой стране на регулярной основе. Это, кстати, довольно новая и весьма интересная политическая тема, о которой, я полагаю, скоро будут задумываться намного более серьезно. Заметьте, наши власти не запрещают эмигрантам голосовать полностью – они предлагают приезжать в Грузию, чтобы выполнить свой гражданский долг. Я лично согласен, что нельзя допустить, чтобы на страну и жизнь трех миллионов человек в Грузии как-то влияли другие три миллиона, уехавших за рубеж, сохранивших паспорт, но не причастных к решению политических проблем нашего государства", - заключил основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation.