Коррумпированных чиновников заставят отчитываться о доходах в Грузии

Грузинских чиновников, осужденных за финансовые и должностные преступления, обяжут заполнять декларации о своих доходах в течение десятков лет.

В Грузии обяжут в течение 30 лет сдавать отчеты о своих доходах госслужащих, сотрудников госкомпаний и лиц, занимающих политические должности, которые признаны виновными в финансовых и должностных преступлениях. Соответствующие поправки принял парламент республики.

Речь идет о тех госслужащих, в отношении которых вынесен приговор по конкретным преступлениям. В частности, в списке преступлений значатся вымогательство, мошенничество, растрата средств и отмывание денег.

Кроме того, декларации о доходах предстоит заполнять осужденным за нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, уклонение от уплаты налогов, вымогательство наркотиков и оружия с использованием служебного положения.

Если декларация не будет предоставлена, осужденным предстоит заплатить штраф.