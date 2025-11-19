Китай в октябре установил рекорд по импорту нефти из России

В октябре Китай закупил рекордное количество российской нефти – импорт достиг уровня 2,15 млн баррелей в сутки. Это максимальный месячный показатель в 2025 году.

Импорт российской нефти в Китай в октябре этого года установили новый месячный максимум.

По сведениям Главного таможенного управления КНР, поставки достигли уровня 2,15 млн б/с, что выше показателей сентября на 6,4%.

Всего за месяц в КНР поступило 9,11 млн т российской нефти на $4,38 млрд, а месяцем ранее – 8,23 млн т.

При этом в октябре этого года не были достигнуты показатели октября 2024 года - тогда импорт был на 7,1% выше и за месяц составил 9,83 млн т.

За период январь-октябрь РФ занимает лидирующие позиции среди экспортеров нефти в Китай. Поставки из РФ составили 83,15 млн т, второе место за Саудовской Аравией – 59,53 млн т, третье за Малайзией – 56,03 млн т.